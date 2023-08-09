Бывалый огородник рассказал, как ухаживать за луком в августе, чтобы он получился крупный и вкусный

Повлиять на размер луковицы в августе мы можем, добавляя один специальный ингредиент. Об этом способе знают не все, но он действительно эффективный.

Нам понадобится обычная пищевая соль. Из нее нужно приготовить солевой раствор.

Делается он так: на 10 л воды вносим стакан соли, добиваемся полного растворения. Теперь поливаем соленой водой лук. Это будет завершающая в этом сезоне подкормка лука.

Но это еще не все. Надо чуть надломить луковые перья и уложить их на грядку.

Так растение будет меньше сил тратить на питание зеленой части, а ведь сейчас оно должно сосредоточиться на формировании луковицы.

Последняя мера - прекращение полива за месяц до сбора урожая. Обращаем внимание на осадки, если выпадают дожди, лук нужно от них укрывать.