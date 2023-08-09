Климова призналась, что раньше ее постоянно сравнивали с Энистон, а теперь с Джоли

Екатерина Климова поделилась фото-коллажем, где позирует она, а рядом Анджелина Джоли в таком же образе.
Актриса пошутила на этот счет: "Раньше мне говорили, что я похожа на Энистон. Сейчас - на Джоли. Это же какой-то Брэд".
Фанаты знаменитости также убеждены в схожести своей любимицы со звездами мирового уровня, отметив ее потрясающую внешность.
Были и такие, кто утверждал, что Климова похожа на уругвайскую коллегу Наталью Орейро и звезду советского и российского кинематографа Ирину Алферову.
Ранее Климова рассказывала о том, как подверглась домогательствам.
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