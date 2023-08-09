Замуж по-африкански: в случае смерти невесты, ее заменяет сестра

Оказывается, аналогичная практика существует в некоторых африканских племенах, где замена невесты после ее смерти рассматривается как обычное явление.

Одним из примеров таких племен является племя пери, где между будущим мужем и родителями невесты заключается договор о предстоящем браке. Если невеста умирает до свадьбы, родители обязаны предоставить замену, включая ее сестру.

Если в семье нет взрослых сестер, то жених должен подождать, пока младшая сестра вырастет до заменяющего возраста. Это считается обычной практикой внутри их общества, и у них находится достаточно много детей в каждой семье для поиска подходящей замены.

Однако, следует отметить, что эта практика вызывает множество этических и правовых вопросов. В международной практике такое поведение рассматривается как нарушение прав и свобод личности. Брак и согласие к нему должны быть основаны на свободе выбора и согласии обоих партнеров.