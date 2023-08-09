Дочь Васильевой, которой не стало сегодня, рассказала, что актриса 3 дня назад каталась на качелях

Дарья Милославская дала интервью известному изданию "МК", в ходе которого сообщила о том, как скончалась ее легендарная родительница, актриса Вера Васильева.
По словам приемной дочери, знаменитость с ней и внучкой была на даче в Подмосковье.
В ночь с 8 на 9 августа Вере Кузьминичне стало очень нехорошо. Милославская предполагает, что повлияла на состояние матери сильная жара.
Милославская сокрушается, что ничего не предвещало такой скорой кончины звезды экрана.
Васильева любовалась красотой сада и даже каталась на качелях.
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