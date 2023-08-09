Лоза утверждает, что Пересильд не летала в космос для съемок в картине Вызов

Певец Юрий Лоза в ходе интервью радио "Комсомольская правда" поразил рассуждением по поводу того, что актриса Юлия Пересильд не была в космосе, когда снималась в проекте режиссера Клима Шипенко "Вызов".

По словам артиста, Земля - плоская, по этой причине съемки кино в космосе не представляются возможными.

Ранее сообщалось о том, что Пересильд, Шипенко и глава Первого канала Константин Эрнст признаны лауреатами госпремии в сфере литературы и искусства прошлого года за создание картины "Вызов".

Напомним, что премьера фильма состоялась 20 апреля текущего года.