Одна разовая подкормка способна во много раз увеличить урожай сладкого перца

Рассказываем, как опытные дачники умудряются выращивать сладкий болгарский перец ведрами. Есть одна маленькая хитрость.

Попробуйте на этапе выращивания рассады, при пересадке саженцев добавить в грунт обыкновенное пшено.

На каждую посадочную ямку высыпаем по пластиковому стакану пшена, выливаем по 500 мл воды. Потом туда помещаем рассаду, прикапываем землей.

Весь сезон потом подкормки можно не делать вообще. Из ухода остается только полив и рыхление.

Результат превзойдет все ожидания, перца будет хоть отбавляй.

Можно попробовать проделать то же самое с томатами и огурцами. Без урожая точно не останется никто.