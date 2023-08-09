Алексей Воробьев попал в клинику Лос-Анджелеса из-за порезов на руке

Алексей Воробьев, известный по сериалу "Деффчонки" и многим другим проектам, угодил на больничную койку в Лос-Анджелесе.

В руке у звезды экрана и сцены обнаружен осколок. Деталями ЧП Алексей поделился на своей страничке в соцсетях.

Воробьев объяснил, что несколько недель назад на него упала картина. Артист в это время держал стакан с водой, который разбился.

Осколки оказались в руке знаменитости. Актер пытался извлечь остатки стекла, думая, что справился с задачей.

Оказалось, что в течение 1,5 месяца он ходил с осколком в руке.