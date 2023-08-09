Вайкуле сообщила, почему не поддерживает контакт с российскими артистами

В рамках собственного Ютуб-канала "Лайма Рандеву Юрмала" Лайма Вайкуле сообщила причину прекращения общения с российскими коллегами.

Латвийская исполнительница не удивила, отметив, что причиной разногласий стали разные взгляды на СВО.

Артистка отметила, что в подобной ситуации о дружбе говорить не приходится.

Знаменитость не стала скрывать, что свой недавний фестиваль проводила в поддержку Украины, куда были приглашены или артисты Незалежнай или те, кто с ними солидарен.