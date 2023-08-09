Чем подкормить свеклу в августе? Советы дачникам

В конце лета растение должно получить сразу три важных микроэлемента – азот, калий и фосфор. Добиться нужного результата поможет применение нитроаммофоски. 40 граммов удобрения необходимо разбавить в ведре воды.

Получившуюся жидкость нужно использовать для полива междурядий. После процедуры грядку следует полить чистой водой.

Кроме того, свеклу можно подкормить средством из суперфосфата (1 ст. л.), карбамида (1 ч. л.) и борной кислоты (1/2 ч. л.). Все это нужно развести в ведре воды, сообщают «Белновости».