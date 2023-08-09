Валерий Пономаренко объяснил разногласия с вдовой брата

Валерий Пономаренко отрицает тот факт, что хочет получить долю от наследства брата.

Родственник покойного заверил, что не числится в наследниках Александра Пономаренко. Также Валерий утверждает, что их мать отказалась от части имущества, которая ей полагалась, в пользу внука Германа и вдовы сына Анны.

Также брат-близнец Александра утверждает, что пытался сделать для больного родственника все, что было в его силах.

На обвинения жены ушедшего из жизни артиста в том, что он не давал денег на лечение близкого человека, Валерий ответил, что не всегда обладал такой возможностью. Он возмутился, что вдова брата рада была бы, если бы он почку продал, лишь бы у нее были деньги.