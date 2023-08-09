После того как 3 года назад музыкальный продюсер Бари Алибасов по нелепой случайности выпил жидкость для прочистки труб "Крот", его состояние ухудшается.

Его сын Бари Алибасов младший отметил, что из-за ожога пищевода у отца там образовались наросты, которые не дают знаменитости есть твердую пищу.

Наследник деятеля музыкальной индустрии вспомнил, что в день рождения родителя (6 июня) накупил всяких деликатесов, среди которых мраморная говядина.

Стейки из нее приготовить не представлялось возможным. Мясо пришлось перемалывать в фарш из-за того, что такая пища не помещалась в желудок родственника.