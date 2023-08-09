Литва анонсировала закрытие двух КПП на границе Беларуси с 15 августа

Журналисты телеканала LRT со ссылкой на Министерство транспорта Литвы сообщили, что в ближайшее время администрация Вильнюса намеревается распорядиться о закрытии двух погранпереходов на границе с Республикой Беларусь. Известно, что речь идёт о КПП «Твярячус» и «Шумскас».

Известно, что решение литовских властей о закрытии пунктов пропуска на белорусской границе мотивировано страхом Вильнюса перед бойцами «Группы Вагнера», которые дислоцируются на территории Беларуси и участвуют в программе подготовки вооружённых сил РБ.

Ожидается, что весь поток желающих пересечь литовско-белорусскую границу будет перенаправлен на КПП «Мядининкай», который администрация Вильнюса позиционирует как самый высокотехнологичный погранпереход государства. В действительности единственным значимым отличием пункта «Мядининкай» от других является наличие на нём рентгена для осмотра желающих перечь границу.

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что нахождение сотрудников Wagner Group на белорусской территории не угрожает ближайшим государствам. Также в Министерстве иностранных дел Беларуси отвергли обвинения Минобороны Польши, где накануне сообщили о пересечении польского воздушного пространства двумя белорусскими вертолётами.