Веру Васильеву предадут земле на Новодевичьем кладбище

По предварительной информации, похоронена Вера Васильева будет на Новодевичьем кладбище.

Ранее была информация о том, что гражданская панихида по усопшей состоится в столичном академическом театре сатиры, где она трудилась в течение 75 лет.

Известно, что не стало именитой артистки в ночь с 8 на 9 августа.

Ее названная дочь Дарья Милославская рассказала, что она с матерью и дочкой была на даче, когда артистке резко стало плохо.