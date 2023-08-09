Семья принца Гарри лишила его королевского титула

Примечательно, что строка "Ее Королевское Высочество" рядом с именем Меган Маркл была ликвидирована еще в 2020 году.
По всей видимости, члены королевской семьи надеялись, что блудный сын Гарри все-таки вернется, и до сей поры не лишали его титулов, а на сайте рядом с его именем до недавнего времени числилось "Его Королевское Высочество".
Лишение герцогов Сассекских титулов произошло после их переезда в Лос-Анджелес и отказа выполнять королевские обязанности.
Последней каплей терпения королевских родичей стали мемуары принца Гарри, которые увидели свет в начале текущего года.
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