Семья принца Гарри лишила его королевского титула

Примечательно, что строка "Ее Королевское Высочество" рядом с именем Меган Маркл была ликвидирована еще в 2020 году.

По всей видимости, члены королевской семьи надеялись, что блудный сын Гарри все-таки вернется, и до сей поры не лишали его титулов, а на сайте рядом с его именем до недавнего времени числилось "Его Королевское Высочество".

Лишение герцогов Сассекских титулов произошло после их переезда в Лос-Анджелес и отказа выполнять королевские обязанности.

Последней каплей терпения королевских родичей стали мемуары принца Гарри, которые увидели свет в начале текущего года.