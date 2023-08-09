Продюсер Лады Дэнс Пудовкин сообщил, что состояние здоровья певицы улучшилось

Ладе Дэнс действительно стало лучше и, скорее всего, завтра она сможет уже прокомментировать ситуацию со своим состоянием лично, о чем информирует издание "Московский комсомолец".
Медики поставили знаменитости диагноз - ушиб мозга, запретив разговаривать. Она только смогла отправить близким маленькие послание в виде смайликов.
Продюсер и концертный директор исполнительницы Сергей Пудовкин признался, что очень надеется, что завтра наконец звезде сцены позволят разговаривать.
Известно, что в аварию Лада Дэнс попала вблизи Подольска, передвигаясь в качестве пассажирки на такси.
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