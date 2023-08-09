Продюсер Лады Дэнс Пудовкин сообщил, что состояние здоровья певицы улучшилось

19:35 2023-08-09

Несмотря на то, что медики и сегодня запрещают Ладе Дэнс общаться с родственниками, друзьями даже по телефону, это скорее меры предосторожности, так как ей становится лучше.

Ладе Дэнс действительно стало лучше и, скорее всего, завтра она сможет уже прокомментировать ситуацию со своим состоянием лично, о чем информирует издание "Московский комсомолец".

Медики поставили знаменитости диагноз - ушиб мозга, запретив разговаривать. Она только смогла отправить близким маленькие послание в виде смайликов.

Продюсер и концертный директор исполнительницы Сергей Пудовкин признался, что очень надеется, что завтра наконец звезде сцены позволят разговаривать.

Известно, что в аварию Лада Дэнс попала вблизи Подольска, передвигаясь в качестве пассажирки на такси.

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