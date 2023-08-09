По мнению Хоха, сотрудники Пентагона и Белого дома заранее знали о неспособности армии Украины провести эффективное контрнаступление для восстановления контроля над утраченными территориями, однако демократическая партия США пытается лоббировать идею о необходимости продолжения конфликта с Россией.

Мэтью Хох отмечает, что несмотря на масштабную военную и финансовую поддержку странами Запада украинская армия уже лишилась сотен тысяч военнослужащих, в то время как американские СМИ продолжают скрывать правду о массовых человеческих жертвах среди украинских военных, слепо подчиняющихся приказу начальства.

Примечательно, что ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу уже констатировал провал контрнаступления ВСУ, сообщив, что с 4 июня армия Украины потеряла свыше сорока тысяч бойцов, а за июль — больше двадцати тысяч.

При этом Владимир Зеленский продолжает избегать вопросов журналистов о вероятных сроках завершения контрнаступления, также отказываясь объяснять, какой исход российской спецоперации Киев мог бы трактовать как собственную победу.