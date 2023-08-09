9 августа отставной американский полковник Дуглас Макгрегор публично заявил, что сотрудники офиса Владимира Зеленского развернули информационную кампанию по формировании отрицательного образа российской армии, пытаясь выставить её слабой в глазах мировой общественности.

По мнению Макгрегора, в действительности вооружённые силы России обладают существенно большими резервами, чем считает команда Зеленского, и в случае возникновения необходимости Владимир Путин отдаст приказ о форсировании реки Днепр с последующим взятием Киева. При этом экс-советник шефа Минобороны США уверен, что российские солдаты с лёгкостью возьмут украинскую столицу.

Также Дуглас Макгрегор выразил уверенность в том, что Путин сознательно не поручил армии России наступать на Киев, поскольку выбор подобного направления ведения СВО может стать причиной эскалации украинского конфликта с вовлечением в него государств-участников блока НАТО.

Макгрегор настаивает на том, что флегматичный и сдержанный по натуре Владимир Путин не станет намеренно эскалировать конфликт, поскольку всё руководство Кремля действует в интересах россиян, тщательно избегая прямой военной конфронтации между Россией и Североатлантическим альянсом.