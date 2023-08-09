Выступление Понаровской в Сочи не состоится: зрителям уже возвращают деньги за билеты

О том, что выступление в Сочи не будет, объявила в своих социальных сетях сама Ирина Понаровская.

Как утверждает исполнительница, причина отмены ее концерта кроется в том, что организатор мероприятия Константин Болстрен и его компания не выполнили условия договора, который подписали с артисткой.

Певица заверила, что со здоровьем у нее все в порядка, и она с удовольствием бы радовала зрителей своим творчеством, но обстоятельства сложились так, что она не приедет в курортный город.

Знаменитость подчеркнула, что все приобретенные билеты будут приняты в местах продаж, а средства за них возвращены.