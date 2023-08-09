Штурм сообщила, что готовится к очередной пластике, которая должна была состояться сегодня, 9 августа

20:40 2023-08-09

Исполнительница Наталья Штурм не первый раз ложится под нож пластического хирурга. Звезда сцены сообщила, что очень скоро ей предстоит очередная операция по улучшению внешности.

Наталья Штурм в интервью изданию "Газета.Ru" рассказала, что скоро ей предстоит перенести пластическую операцию.

Знаменитость не уточнила, что именно в своей внешности будет улучшать, но отметила, что чуть не сдалась, когда ее заставили сдать "миллион" различных тестов.

Штурм сообщила, что фанаты пытались ее отговорить от такого шага, но она осталась непреклонной.

Известно, что операция должна состояться сегодня, 9 августа.

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