Алсу вышла на люди без обручального кольца

20:51 2023-08-09

О том, что исполнительница Алсу разводится со своим мужем Яном Абрамовым, говорят не первый день. То звезду сцены видели в объятиях незнакомца, то она отмечала свой день рождения без супруга.

После того, как Алсу отпраздновала 40-летний юбилей, она отправилась в путешествие.

Поклонников знаменитости насторожил пост, который она подписала: "Стрессовые изменения".

Позднее певица поделилась снимком, где ее обнимает незнакомый мужчина.

А недавно Алсу была на выступлении "Плюс Даче" исполнителя Леонида Агутина.

На артистке были джинсы с крупными карманами, жилетка и чёрный жакет. В качестве аксессуаров она подобрала сумку Christian Dior и тёмные очки, но самое главное, что на безымянном пальце не было обручального кольца.

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