Алсу вышла на люди без обручального кольца

После того, как Алсу отпраздновала 40-летний юбилей, она отправилась в путешествие.
Поклонников знаменитости насторожил пост, который она подписала: "Стрессовые изменения".
Позднее певица поделилась снимком, где ее обнимает незнакомый мужчина.
А недавно Алсу была на выступлении "Плюс Даче" исполнителя Леонида Агутина.
На артистке были джинсы с крупными карманами, жилетка и чёрный жакет. В качестве аксессуаров она подобрала сумку Christian Dior и тёмные очки, но самое главное, что на безымянном пальце не было обручального кольца.
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