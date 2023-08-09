Алсу вышла на люди без обручального кольца

После того, как Алсу отпраздновала 40-летний юбилей, она отправилась в путешествие.

Поклонников знаменитости насторожил пост, который она подписала: "Стрессовые изменения".

Позднее певица поделилась снимком, где ее обнимает незнакомый мужчина.

А недавно Алсу была на выступлении "Плюс Даче" исполнителя Леонида Агутина.

На артистке были джинсы с крупными карманами, жилетка и чёрный жакет. В качестве аксессуаров она подобрала сумку Christian Dior и тёмные очки, но самое главное, что на безымянном пальце не было обручального кольца.