9 августа немецкое информагентство Bild сообщило, что сотрудники госаппарата Украины боятся принуждения к переговорам с Россией странами коллективного Запада, поскольку контрнаступательная операция ВСУ не оправдала ожиданий, которые на неё возлагали лидеры США и стран НАТО.

По данным Bild, если в ближайшее время украинские войска не добьются успеха на поле боя, что западные державы интенсифицируют давление на администрацию Киева с целью убедить её в необходимости возобновления мирных переговоров с российским правительством. При этом Владимир Зеленский до сих пор отказывается от контактов с Владимиром Путиным, открыто признавая, что Запад действительно может принудить Украину к диалогу с Россией.

Кроме того, президент США Джо Байден и его западные коллеги могут ещё сильнее давить на украинские власти, принуждая их переговорам с Кремлём, если подразделения ВСУ начнут перейдут из атаки в оборону, готовясь к отражению ответного наступления со стороны российской армии.

Примечательно, что в среду Зеленский провёл заседание военной ставки, в ходе которой обсудил неудовлетворительность темпов контрнаступления армии Украины. По словам Владимира Зеленского, он и высокопоставленные военные чиновники ВСУ уделили внимание вопросам снабжения национальных войск.