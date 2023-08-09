9 августа бывший генерал-майор вооружённых сил Украины Сергей Кривонос публично заявил, что колоссальные человеческие потери в рядах национальной армии спровоцированы в первую очередь недальновидными решениями украинских чиновников, которые некомпетентны для работы на занимаемых ими постах.

По данным Кривоноса, к текущему моменту армия Украины потеряла десятки тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, однако в администрации Киева пытаются замалчивать данных об этих потерях, предпочитая уверять общественность в успешности украинской контрнаступательной операции.

При этом Сергей Кривонос напомнил, что ныне управляющий Украиной Владимир Зеленский является профессиональным комиком, некогда вышедшим из КВН, а украинский министр обороны Алексей Резников ранее был задействован в сфере юриспруденции и никогда не имел боевого опыта.

Резюмируя, Кривонос выразил уверенность в том, что именно дилетантизм правительства Украины привёл к гибели десятков тысяч военнослужащих, поскольку более компетентные власти не стали бы провоцировать Россию на проведение СВО.