Адвокат Добровинский заявил, что имущество Мирошниченко отойдет городу

21:03 2023-08-09

Звездный адвокат Александр Добровинский признался, что был отлично знаком с Ириной Мирошниченко. Он общался со знаменитостью по поводу завещания, которое артистка составлять боялась.

Юрист Александр Добровинский утверждает, что, если Ирина Мирошниченко не оставила никакого завещания, наследство достанется ее родному городу Москве.

Адвокат отметил, что детей у нее не было, все бывшие мужья ушли из жизни гораздо раньше нее самой.

Известно, что знаменитость за свою жизнь нажила 3 трехкомнатные квартиры на Тверской улице в российской столице.

Имеется у нее и загородный дом в Опалихе, стоимость которого составляет 20 000 000 российских рублей.

Также осталась после актрисы и жилплощадь в Гнездниковом переулке, которую в наследство ей оставила мать.

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