Адвокат Добровинский заявил, что имущество Мирошниченко отойдет городу

Юрист Александр Добровинский утверждает, что, если Ирина Мирошниченко не оставила никакого завещания, наследство достанется ее родному городу Москве.

Адвокат отметил, что детей у нее не было, все бывшие мужья ушли из жизни гораздо раньше нее самой.

Известно, что знаменитость за свою жизнь нажила 3 трехкомнатные квартиры на Тверской улице в российской столице.

Имеется у нее и загородный дом в Опалихе, стоимость которого составляет 20 000 000 российских рублей.

Также осталась после актрисы и жилплощадь в Гнездниковом переулке, которую в наследство ей оставила мать.