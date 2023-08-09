Пурпурная малина - необычный сорт с ярким вкусом и высоким плодоношением

21:10 2023-08-09

Если вы заядлый садовод и ни разу не сталкивались с пурпурной малиной, настала пора попробовать этот интересный вид и оценить его вкусовые качества.

Рассказываем про особенности пурпурной или фиолетовой малины.

Ягода, напоминающая ежевику, отличается интересным насыщенным оттенком, сладким вкусом, душистым ароматом.

И самое главное, кусты обильно плодоносят, что порадует любого дачника.

Сорт морозостойкий, для него характерно раннее созревание.

Ягоды можно есть уже в мае, плодоношение продолжается до самой осени.

В среднем, урожайность одного куста составляет до пяти килограммов малины.

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