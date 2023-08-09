Я буду долго гнать велосипед: Киркоров показал, как поддерживает физическую форму после пластической операции

Филипп Киркоров не раз утверждал, что фитнес - это занятие, которое не доставляет ему удовольствия.
К счастью, есть упражнения, которые исполнитель делает с удовольствием.
Речь идет о езде на велосипеде. Филипп Бедросович показал в своих соцсетях видео, где нарезает круги вместе с сыном Мартином в отпуске на территории Греции.
Певец отметил, что катание на велосипеде - единственное, что он может делать для поддержания физической формы, так как все остальные виды активности не переносит на дух.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__