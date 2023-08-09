Седокова пожаловалась, что как только ушла в декрет, ее в группе ВИА Гра заменили на Лободу, хотя обещали ждать

40-летняя Анна Седокова призналась, что не планировала оставлять группу "ВИА Гра", но когда ушла в декрет, ее заменили на Светлану Лободу, даже не поставив ее в известность об этом.

Певица утверждает, что создатели музыкального коллектива клялись ей в том, что будут ее ждать, но не сдержали своего обещания.

Седокова пела в "ВИА Гра" всего несколько лет, но сумела стать частью ее звездного состава вместе с Верой Брежневой и Надеждой Грановской.

Знаменитость до сих пор расставание с группой считает одним из самых болезненных моментов в своей жизни.