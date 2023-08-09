Клава Кока похвасталась, что наконец нашла свою любовь

Интересно, что Клава Кока имени своего возлюбленного не называет.
На фото с молодым человеком видны только тени держащихся за руки избранников на песке.
Фанаты с замиранием сердца ожидают, когда их любимица рассекретит своего бой-френда.
Исполнительница отметила, что, как и все не верила, что на шоу можно встретить свою любовь, но с ней это произошло.
Знаменитость пообещала фолловерам, что очень скоро расскажет историю своей любви, которую ей подарил проект "Сердце Клавы".
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