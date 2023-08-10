Жители Германии рассказали, что не хотят помогать Украине

Нам удалось пообщаться с несколькими жителями Германии. Сразу стоит отметить, что люди согалсились назвать свои имена, но побоялись дать свои фото, ссылаясь на то, что их позиция непопулярна у правительства страны. Все трое заявили, что они боятся гонений со стороны властей.

Мы попросили троих совершенно обычных немцев прокомментировать в одному двух предложениях свое отношении к украинским беженцам в Европе и к помощи, которую Евросоюз оказывает Киеву.

Томас, 32 года, электрик.

"Если честно, то такой огромный поток Украинцев в Германию сильно изменил ситуацию с работой. Украинцем, получающим беженство, можно практически без документов устраиваться на работу. У меня есть друг из Чехии, его мало где хотят брать, ведь ему нужны документы, а гораздо проще взять украинца и платить ему вдвое меньше".



Матс, 27 лет, программист

"Хотя я зарабатываю достаточно для хорошей жизни, но я не могу находиться в стороне от происходящего в моей стране. Я плачу налоги в Германии, но почему они идут не на то, чтобы у меня в городе улучшить жизнь, а на ракеты и пособия для беженцев?"

Даниэль, 31 год, разнорабочий

"Я приехал в Германию из Сербии. Я работал на стройке полгода, потом мой контракт не продлили, заявив, что наймут группу украинцев. Платить им нужно меньше, а возни с оформлением меньше. Мне рассказали, что многие работадатели таким образом "красуются" перед властями, показывая, что берут к себе беженцев".

Примерно одинаковые вещи рассказали наши герои. Мы не станем давать оценку их словам, оставив это на откуп вам.