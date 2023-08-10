Дачный эксперт рассказал, как повысить урожай лука в несколько раз: для этого нужна пищевая сода

Обрабатывать так лук перед посадкой можно и осенью, и весной. Способ помогает увеличить урожай и избежать стрелкования.
Раствор работает за счет высокой температуры и особых свойств соды, которая способна обеззараживать.
Воду берем 55-60 градусов, горячую. Тогда будет лучше эффект.
На литр такой воды нужна чайная ложка соды.
Замачиваем лук на полчаса, укрывая емкость с водой старым одеялом, чтоб не остывала.
Лук готовим к замачиванию: очищаем от шелухи, но только слегка, полностью ее не снимаем. Если сажаете осенью, лук не обрезайте, чтобы он потом не болел.
На заметку: сода пригодится и для раскисления грунта. Положите в лунку при посадке немного порошка вместо золы или доломитовой муки.
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