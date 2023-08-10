Четыре тысячи ежедневных шагов способны снизить риск опасных для жизни болезней

Зарубежные ученые в ходе масштабных исследований установили большую пользу от регулярных прогулок. Согласно результатам эксперимента, буквально 4 тысячи ежедневных шагов снижают риск опасных для жизни болезней, отмечает журнал European Journal of Preventive Cardiology.

Ранее считалось, что для поддержания оптимального состояния здоровья надо проходить не меньше 10 тысяч шагов в сутки. Но, как оказалось, риск опасных недугов (независимо от причины) сокращается уже с каждыми дополнительными 500-1000 шагами.

Минимально полезным количеством ежедневных шагов в день эксперты при этом назвали цифру в 3967.