Полезные советы от опытных дачников по успешному выращиванию сладкой сочной свеклы

При высаживании рассады в открытую грядку, прищипните кончики на одну треть или на четверть. Тогда ресурсы растения пойдут в корнеплод, а не в зелень.

Свекла обожает золу, кормите ее раза два за сезон этим удобрением.

Одновременно мы способствуем нейтрализации почвы. Свекла плохо растет на кислом грунте.

Под саженцы можно также подсыпать известку в качестве раскислителя.

Для придания сладости свекле поливайте ее соленой водичкой. На ведро добавляем ложку соли.

Первый раз поливаем при формировании корнеплода, второй раз - за месяц до сбора урожая.