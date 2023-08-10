Глава Минобороны Сергей Шойгу наградил медалью телеведущего Бориса Корчевникова

Телеведущий Борис Кочевников написал в своем Telegram, что он удостоен награды Министра Обороны РФ Сергея Шойгу "За укрепление боевого содружества", сообщает Рrozvezd.info.

По словам звезды, награду он получил за помощь, которую более года вместе со своими подписчиками оказывает фронту.

Эта награда не моя, а общая для очень многих людей. Прежде всего, всех, кто перечисляет на мою карту средства для помощи нашим, - подчеркнул журналист.

Он поблагодарил всех, кто "делает эту помощь возможной": закупает, отправляет и контролирует доставку, пишет отчеты. По словам Корчевникова, данный труд взяли на себя его коллеги со "Спаса" и канала "Россия1".