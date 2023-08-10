Звезду сериала Универ Гогунского не впустили в Грузию, депортировав в РФ

О том, что Виталия Гогунского не пустили в Грузию, сообщает Телеграм-канал Mash.
Очевидцы произошедшего утверждают, что актера привели стражи порядка Тбилиси, усадив на самолет, направляющийся обратно в Москву.
Директор Гогунского Табриз Шахиди утверждает, что подобное решение грузинскими властями принято по политическим мотивам.
Известно, что актер должен был участвовать в съемках проекта на территории столицы Грузии, но попасть в город так и не смог.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__