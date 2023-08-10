Звезду сериала Универ Гогунского не впустили в Грузию, депортировав в РФ

11:11 2023-08-10

Исполнитель роли Кузи в "Универе", актер Виталий Гогунский, угодил в переделку. Он прибыл на съемки в Тбилиси, но дальше аэропорта его не пустили, тут же отправив назад в РФ.

О том, что Виталия Гогунского не пустили в Грузию, сообщает Телеграм-канал Mash.

Очевидцы произошедшего утверждают, что актера привели стражи порядка Тбилиси, усадив на самолет, направляющийся обратно в Москву.

Директор Гогунского Табриз Шахиди утверждает, что подобное решение грузинскими властями принято по политическим мотивам.

Известно, что актер должен был участвовать в съемках проекта на территории столицы Грузии, но попасть в город так и не смог.

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