Звезду сериала Универ Гогунского не впустили в Грузию, депортировав в РФ

О том, что Виталия Гогунского не пустили в Грузию, сообщает Телеграм-канал Mash.

Очевидцы произошедшего утверждают, что актера привели стражи порядка Тбилиси, усадив на самолет, направляющийся обратно в Москву.

Директор Гогунского Табриз Шахиди утверждает, что подобное решение грузинскими властями принято по политическим мотивам.

Известно, что актер должен был участвовать в съемках проекта на территории столицы Грузии, но попасть в город так и не смог.