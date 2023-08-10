Врач-травматолог Хренников заявил, что Лада Дэнс может остаться инвалидом после ДТП

Лада Дэнс наблюдается в частной клинике после ДТП, в которой ей произвели 2 операции. Как минимум еще месяц знаменитость будет находиться в учреждении, где будет проходить лечение закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба позвоночника, о чем сообщает издание aif.ru.

Оперативное вмешательство необходимо было для того, чтобы оптимизировать множественные порезы и разрывы на лице и теле знаменитости.

Кандидат медицинских наук в области травмотологии и практикующий врач Ярослав Хренников оценил риски, связанные с нынешним состоянием звезды сцены.

Медик убежден, что исполнительнице еще долго нужно будет наблюдаться у невролога и нейрохирурга. Если будет обнаружен перелом свода черепа, то артистке понадобится еще одна операция, но очень и очень серьезная.

Хренников сообщил, что отсутствие надлежащего лечения может иметь плачевные для Лады Дэнс последствия, вплоть до инвалидности.