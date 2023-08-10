Вера Васильева завещала все свое имущество названой дочери Милославской

У Веры Васильевой не было родных детей.

О том, почему так произошло, она узнала только после смерти мужа Владимира Ушакова в 2011 году. Он не мог иметь детей, но скрывал этот факт от обожаемой супруги.

Случай свел Васильеву с Дарьей Милославской, когда Ушаков лежал в больнице. Милославская помогла актрисе ухаживать за тяжело больным.

После кончины возлюбленного Васильева еще больше привязалась к Дарье, родившей позднее дочь, ставшую артистке внучкой.

Милославскую Вера Кузьминична всем представляла как дочь.

Скончалась знаменитая актриса, когда была с приемными дочкой и внучкой на даче.

Свою квартиру на Старом Арате российской столицы и дачу в Подмосковье она завещала Дарье, опасаясь, чтобы на ее наследство не слетелись дальние родственники.