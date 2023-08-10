14-летняя рэперша Lil Tay ушла из жизни через несколько дней после смерти брата

О кончине Lil Tay (Клэр Хоуп) сообщается на ее официальной странице в соцсетях.

О причине смерти подростка никакой информации нет. Известно только, что буквально несколько дней назад погиб ее брат.

Издание The Sun сообщает, что отец юной артистки Кристофер Хоуп отказался комментировать ситуации в связи с кончиной двоих своих наследников.

Примечательно, что посты в запрещенной сегодня в РФ социальной сети девочка перестала выкладывать с июня 2018 года.

Тогда вся лента в соцсети была удалена, остались только слова "Помогите мне". В дальнейшем оказалось, что разногласия между родителями Клэр стали причиной мольбы о помощи.

За год до этих событий 9-летняя артистка привлекла внимание публики яркими рэп-перформансами, обретя при этом кучу фанатов, что сделало ее звездой хип-хопа.