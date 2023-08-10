Путин: идентичность современной Украины связана с пособниками Гитлера

По мнению Путина, в том, что население Украины пытается найти свою самобытность через переосмысление социокультурных процессов нет ничего плохого, однако киевский политический режим провоцирует праворадикальные настроения в обществе, заставляя украинцев обращать свой взор к неонацизму.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что украинские граждане не должны выстраивать национальный менталитет на отождествлении себя с бывшими военными преступниками и пособниками Адольфа Гитлера, с которыми ранее сражался весь советский народ.