С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала спецоперацию на Украине, страны коллективного Запада исправно поддерживают подразделения ВСУ, оказывая им масштабную военную и финансовую поддержку. Тем не менее, в последнее время Владимир Зеленский начал жаловаться на то, что западные коллеги пытаются принудить его к мирным переговорам с Россией.

Большинство аналитиков в сфере политологии сходятся во мнении, что государства блока НАТО осознали свою неспособность тягаться с военно-промышленным комплексом России, который существенно нарастил производственные мощности после начала СВО. Следовательно, западные державы не смогут долго накачивать Киев оружием, поскольку конкуренция с российской "оборонкой" в Североатлантическом альянсе уже проиграна.