Единственным, кто отважился более-менее открыто прокомментировать темпы контрнаступательной операции ВСУ, является американский госсекретарь Энтони Блинкен. Тем не менее, вещая с трибун Госдепа, Блинкен не смог переступить через себя и отбросил всяческую комплиментарность, отказавшись врать об "успехах" Киева.

По словам Энтони Блинкена, атакующие манёвры Киева проходят существенно тяжелее, чем прогнозировали в Белом доме, а темпы контрнаступления украинской армии действительно можно охарактеризовать как медленные. Накануне подобное признание сделал и сам виновник торжества — Владимир Зеленский.

Президент Украины впервые публично признал, что контрнаступление национальных войск продвигается медленнее, чем хотелось бы. Кроме того, Зеленский подтвердил, что недавно он созывал экстренное заседание военной ставки, на котором в пух и прах разнёс командование ВСУ за отсутствие показателей на поле боя.

Несмотря на шокирующие признания Владимира Зеленского и Энтони Блинкена, западные СМИ словно бы до сих пор не сменили идеологическую пластинку, продолжая утверждать, что на фронте у Киева все в порядке.