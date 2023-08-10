Сукачев наконец связался с фанатами после выписки из больницы

Гарик Сукачев записал видеообращение, в котором сообщил, что чувствует себя нормально.

Он признался, что растроган заботой о его здоровье со стороны фанатов.

Музыкант уже приступил к работе, что продемонстрировал в ролике.

Известно, что в конце августа артист выступит в рамках фестиваля "Чернозем", который состоится в Воронеже.

Напомним, что в больницу Сукачев попал в конце июля по причине плохого самочувствия.