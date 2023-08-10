Сукачев наконец связался с фанатами после выписки из больницы

Гарик Сукачев записал видеообращение, в котором сообщил, что чувствует себя нормально.
Он признался, что растроган заботой о его здоровье со стороны фанатов.
Музыкант уже приступил к работе, что продемонстрировал в ролике.
Известно, что в конце августа артист выступит в рамках фестиваля "Чернозем", который состоится в Воронеже.
Напомним, что в больницу Сукачев попал в конце июля по причине плохого самочувствия.
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