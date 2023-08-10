Панин опубликовал интимную переписку с Киркоровым

Алексей Панин утверждает, что Филипп Киркоров после громких заявлений ликвидировал часть их диалога, но у актера имеются сообщения за 2020 год.

Из переписки понятно, что Киркоров приглашает актера на закрытое мероприятие.

Сам Киркоров данные сведения комментировать не стал. Подлинность переписки пока не устанавливалась.

После вышедшего интервью Ксении Собчак с Паниным представитель Киркорова назвала последнего клоуном из-за того, что тот заявил о сексуальной связи с исполнителем.