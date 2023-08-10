Опытные хозяйки рассказали, чем нужно подкармливать пионы весной

Пионы, известные своей благодарностью к удобрениям, нуждаются в правильной и своевременной заботе.

Первое удобрение следует проводить в середине апреля, начиная со второго года выращивания. Для этой стадии идеально подходит комплексное минеральное удобрение с высоким содержанием азота. Оно растворяется в воде и поливается под корень пионов.

Для второй подкормки, проводимой при бутонизации растений в мае, можно использовать тот же минеральный комплекс или органические варианты. Так, древесная зола, коровяк, куриной помет или костная мука могут быть отличной альтернативой. Золу можно внести в почву вокруг каждого растения, а для костной муки рассчитывается расход на площадь.

Эти простые, но действенные методы помогут обеспечить пионам все необходимое для здорового роста и красивого цветения.