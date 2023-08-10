Первые фото Лады Дэнс из больницы появились в Сети

На фотографиях 56-летняя Лада Дэнс "позирует" с повязкой на лице, ссадинами и царапинами.
Директор артистки Сергей Пудовкин утверждает, что его подопечной наконец-то удалось поговорить с родными.
Представитель знаменитости надеется, что очень скоро она сможет записать видеообращение к фанатам и из первых уст прокомментировать собственное самочувствие.
Судя по фото звезды сцены, предоставленным ее продюсером, больше всего у нее пострадал лоб.
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