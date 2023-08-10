Практически с самого старта специальной военной операции Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва готова добиваться поставленных целей мирным путём, если правительство Украины будет согласно на переговоры. Тем не менее, Владимир Зеленский активировал решение украинского Совета нацбезопасности и обороны, который запрещает чиновникам Верховной рады вести переговоры с российскими политиками.

При этом на саммите "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге Путин прямым текстом сказал о том, что целью спецоперации на Украине является создание условий безопасного сосуществования всех стран европейского региона. По словам президента, после достижения целей СВО Россия и Украина смогут спокойно соседствовать друг с другом, чему активно препятствует Зеленский, отказывающийся от мирного диалога.