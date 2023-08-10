Представитель Алсу рассказал о разводе артистки с Абрамовым

Страсти вокруг развода Алсу и Яна Абрамова вспыхнули с новой силой, когда певица пришла на концерт Леонида Агутина в полном одиночестве и без обручального кольца на безымянном пальце.

Комментарий по поводу изданию "Газета.ru" дал концертный директор артистки Сергей Фадеев.

Представитель знаменитости заверил, что Алсу не расставалась с Абрамовым.

Что касается отсутствия обручального кольца у звезды сцены на выступлении Агутина, Фадеев ничего сказать не смог, так как не был на данном мероприятии.