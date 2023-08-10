35-летний Алексей Воробьев сообщил, почему до сих пор не женился

35-летний холостяк Алексей Воробьев дал интервью изданию Леди Mail.ru, в ходе которого объяснил, почему никак не может стать женатым мужчиной.

Артист пояснил, что в силу профессии великолепно чувствует фальшь в общении с противоположным полом, знакомыми, что не дает ему сближаться с людьми.

Алексей убежден, что это его качество уберегает от ошибки.

Воробьев утверждает, что своим статусом холостяка не гордится, а мечтает о любимой жене и наследниках.

Звезда экрана и сцены рассказал, что влюблялся достаточно давно, а возлюбленная разбила ему сердце.