35-летний Алексей Воробьев сообщил, почему до сих пор не женился

14:36 2023-08-10

Актер и исполнитель Алексей Воробьев, которому уже 35 лет, ни разу в жизни не был женат. Он объяснил данное обстоятельство тем, что ему трудно сближаться с женщинами.

35-летний холостяк Алексей Воробьев дал интервью изданию Леди Mail.ru, в ходе которого объяснил, почему никак не может стать женатым мужчиной.

Артист пояснил, что в силу профессии великолепно чувствует фальшь в общении с противоположным полом, знакомыми, что не дает ему сближаться с людьми.

Алексей убежден, что это его качество уберегает от ошибки.

Воробьев утверждает, что своим статусом холостяка не гордится, а мечтает о любимой жене и наследниках.

Звезда экрана и сцены рассказал, что влюблялся достаточно давно, а возлюбленная разбила ему сердце.

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