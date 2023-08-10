Марина Юдашкина, недавно похоронившая мужа, отправилась в отпуск в Майами

Накануне Марина Юдашкина разместила в Сети фотографии своего летнего отдыха, не побоявшись показать, что продолжает жить и после кончины супруга.

Вдова кутюрье вместе со своей наследницей Галиной находятся в Майами.

На снимках Марина позирует в элегантном синем платье, дополненном жемчужным ожерельем.

Подписчики отметили, что отпуск идет на пользу Юдашкиной. Большинство поклонников считает, что женщина выглядит гораздо моложе своих лет.