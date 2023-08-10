Марина Юдашкина, недавно похоронившая мужа, отправилась в отпуск в Майами

14:48 2023-08-10

После кончины мужа Марина Юдашкина не опустила руки, а продолжает заниматься любимым делом. Сейчас вдова модельера вместе с дочерью Галиной находится на отдыхе в Майами.

Накануне Марина Юдашкина разместила в Сети фотографии своего летнего отдыха, не побоявшись показать, что продолжает жить и после кончины супруга.

Вдова кутюрье вместе со своей наследницей Галиной находятся в Майами.

На снимках Марина позирует в элегантном синем платье, дополненном жемчужным ожерельем.

Подписчики отметили, что отпуск идет на пользу Юдашкиной. Большинство поклонников считает, что женщина выглядит гораздо моложе своих лет.

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