Марина Юдашкина, недавно похоронившая мужа, отправилась в отпуск в Майами

Накануне Марина Юдашкина разместила в Сети фотографии своего летнего отдыха, не побоявшись показать, что продолжает жить и после кончины супруга.
Вдова кутюрье вместе со своей наследницей Галиной находятся в Майами.
На снимках Марина позирует в элегантном синем платье, дополненном жемчужным ожерельем.
Подписчики отметили, что отпуск идет на пользу Юдашкиной. Большинство поклонников считает, что женщина выглядит гораздо моложе своих лет.
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