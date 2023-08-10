Анжелина Джоли стала продюсером мюзикла Изгои

Поставлен мюзикл "Изгои" по мотивам произведения известной американской писательницы Сьюзен Хинтон и картины Фрэнсиса Форда Копполы, вышедшей на экраны в далеком 1983 году.
Режиссером-постановщиком шоу стала Даня Теймор. Актерский состав и дата премьеры постановки пока засекречены.
Сама Анджелина Джоли в восторге от того, что продюсирует "особенный проект", признавшись, что обожает театр.
Джоли трудится над проектом с тех пор, как дочь привела ее на спектакль в театр La Jolla Playhouse.
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