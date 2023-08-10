Памятник членам группы The Rolling Stones установлен в Британии

Скульптура членам команды "Nhe Rоlling Stones" называется "The Glimmer Twins" ("Мерцающие близнецы"), а в качестве ее автора выступает Эми Гудман.

Открытие памятника состоялось 9 августа.

В композиции представлены прыгающий Мик Джаггер и играющий на гитаре Кит Ричардс.

Ранее сообщалось, что солист рок-группы незадолго до своего 80-летия сочетался узами брака со своей 36-летней избранницей, экс-балериной Мелани Хэмрик, с которой состоит в отношениям с 2014 года.