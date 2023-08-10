Николая Ефремова выписали из больницы спустя 1,5 месяца лечения

Телеграм-канал Mash информирует, что Николая Ефремова, выпавшего из окна своей квартиры 30 июня текущего дома, выписали из больницы.
Напомним, что жилплощадь Ефремова младшего находится на 3-ем этаже.
Состояние наследника актеров Михаила Ефремова и Евгении Добровольской оценивается как удовлетворительное.
Конечно, лечение артиста на этом не заканчивается. Он будет наблюдаться медиками амбулаторно. Ему предстоит реабилитация в специальном центре.
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